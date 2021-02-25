Киев, , 17:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отмечает актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море.

Об этом он заявил в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Согласно источнику, Зеленский высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран — членов НАТО в Черном море.

Пресс-служба офиса президента отмечает, что в ответ генеральный секретарь альянса пообещал Зеленскому прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море. Более того, по его словам, это уже происходит.

«Также и НАТО, и страны — члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины — я буду настаивать на этом. Альянс будет думать, как усилить поддержку украинской армии в рамках нынешнего комплексного пакета помощи», — подчеркнул генсек НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре в Киеве заявили, что Украинасейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО».

До этого, в конце прошлого года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебазаявил, что в НАТО «не представляют» безопасность Чёрного моря без Украины и Грузии, что является принципиально важным моментом.

9 февраля Столтенберг пообещал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.