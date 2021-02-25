Брянск, , 17:46 — REGNUM Образовательная программа «Школа фермеров» открылась в Брянской области. Проект будет реализован на базе Брянского аграрного университета, написал на своей странице в социальной сети 25 февраля губернатор Александр Богомаз.

Глава регионе подчеркнул, что для аграрной отрасли настало благоприятное время. Успехи в растениеводстве, овощеводстве, животноводстве напрямую связаны с Брянским аграрным университетом.

«Именно здесь разрабатываются научные технологии, которые потом мы применяем на деле. Именно поэтому шесть лет назад мы приняли решение о том, что наш День поля будет проходить здесь, на базе аграрного университета. А в прошлом году, за что я хочу лично ещё раз поблагодарить Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Всероссийский день поля провели на базе нашего университета. Вся страна могла увидеть научные наработки наших учёных и аграриев. Такого прецедента не было ещё в нашей стране, чтобы Всероссийский день поля проводился на базе университета.

Брянская область, как аграрный регион, заинтересована в обучении начинающих фермеров азам сельского бизнеса, создании новых рабочих мест и выпуске продукции высокого качества.

Регион вошёл в число 15 топовых субъектов-участников проекта, который реализуется с участием правительства области, Россельхозбанка и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.