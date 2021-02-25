Брянск, 25 февраля 2021, 17:46 — REGNUM Образовательная программа «Школа фермеров» открылась в Брянской области. Проект будет реализован на базе Брянского аграрного университета, написал на своей странице в социальной сети 25 февраля губернатор Александр Богомаз.
Глава регионе подчеркнул, что для аграрной отрасли настало благоприятное время. Успехи в растениеводстве, овощеводстве, животноводстве напрямую связаны с Брянским аграрным университетом.
Брянская область, как аграрный регион, заинтересована в обучении начинающих фермеров азам сельского бизнеса, создании новых рабочих мест и выпуске продукции высокого качества.
Регион вошёл в число 15 топовых субъектов-участников проекта, который реализуется с участием правительства области, Россельхозбанка и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.