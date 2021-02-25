Москва, , 17:43 — REGNUM Ограничительные меры, введённые в Москве в связи с пандемией коронавируса, могут быть отменены в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил 25 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По его словам, в Москве наблюдается «устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости». В больницы всё ещё поступает по 500−600 пациентов с COVID-19 ежедневно, однако «ещё недавно их было по 1,7 тысячи», отметил Собянин.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд сохранится, мы снимем эти ограничения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже 973 578 носителей коронавируса, скончался 14 921 больной COVID-19, излечились и были выписаны 891 448 человек.