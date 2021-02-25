Воронеж, , 17:40 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин выразили соболезнования близким писателя-афориста Аркадия Давидовича, скончавшегося в Воронеже 25 февраля.

«Это был человек блестящего ума, настоящий философ, непревзойденный художник слова, умевший видеть уникальное в обыденном и в короткую форму заключать глубокую мудрость. Его точные, сочные и хлесткие афоризмы уходили в народ и становились фольклором. Такой дар дается, вероятно, свыше и только тем, кто его заслуживает. Всем нам будет очень не хватать Аркадия Давидовича. Воронежская область потеряла один из своих счастливых талисманов, о котором знала вся страна. Но творческое наследие мастера продолжит нас воодушевлять», — отозвался на сообщение о смерти писателя Александр Гусев.

Соболезнования в связи со смертью Аркадия Давидовича выразил и мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«Не так давно мы отмечали 90-летний юбилей Аркадия Филипповича — признанного мастера афоризма, человека неординарного, ироничного, легкого на подъем, полного творческих идей, большого жизнелюба и оптимиста. Для многих Воронеж ассоциировался с именем известного автора. И вот — печальная весть. Потеря невосполнимая, поэтому мы будем с особым теплом относиться к его творчеству — искрометному, по-народному меткому и глубокому. Память об Аркадии Давидовиче останется в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким покойного», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Воронеже скончался известный писатель, афорист Аркадий Давидович, ему было 90 лет.

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