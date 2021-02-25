Киев, , 17:37 — REGNUM В январе 2021 года промышленное производство на Украине снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 г., сообщил 25 февраля украинский комитет статистики.

Ведомство уточняет, что если показатель скорректировать на эффект календарных дней, сокращение было меньшим — 2,7%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, наибольшее падение в январе было зафиксировано в перерабатывающей промышленности — на 6,5%.

Напомним, что по официальным данным по итогам прошлого года промышленное производство на Украине упало на 5,2%. При этом в декабре 2020 года, впервые за последние полтора года, был зафиксирован рост на 4,8% из-за критически низкой базы сравнения, что дало повод правительству заявить о преодолении кризиса в промышенности.