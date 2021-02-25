Челябинск, , 17:36 — REGNUM В Челябинской области снова продлены ограничения на движение по трассам. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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Теперь оно действует с 18:00 25 февраля по 9:00 26 февраля и касается Брединского, Троицкого, Чесменского, Кизильского, Карталинского, Пластовского, Варненского, Агаповского, Октябрьского, Верхнеуральского и Нагайбакского районов. При этом по целому ряду дорог, проходящих через эти районы, уже можно передвигаться. В частности, это трасса Южноуральск — Магнитогорск, Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, Кизильское — Богдановское и другие.

В миндортрансе не исключили, что время снятия ограничений изменят. Это будет зависеть от погодных условий. Как сообщало РЕ, 23 февраля на Южный Урал пришли метели и 30-градусные морозы. С занесённых снегом трасс были спасены более 1600 человек.