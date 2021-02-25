Лондон, , 17:36 — REGNUM В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на информацию о возможном проведении чемпионата Европы (Евро-2020) в одной стране.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным летом 2020 г. Других планов пока нет», — передает слова представителя УЕФА «Чемпионат.com».

Кстати, по информации журналиста Танкреди Палмери, УЕФА все же рассматривает вариант организации турнира в одной стране — из-за пандемии коронавируса. Главным кандидатом при этом является Англия.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 г. в 12 городах Европы.