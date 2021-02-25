Москва, , 17:35 — REGNUM Мировой спрос на сжиженный газ будет расти в ближайшие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера России Александра Новака, который сказал, что рынок сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году в мире может вырасти более чем в два раза по сравнению с текущей ситуацией.

«Заявление вице-премьера Новака выглядит вполне обосновано, — сказал Каленов. — Рыночный спрос на СПГ в ближайшие годы будет расти и к 2035 году может оцениваться в 600 млн тонн. Такие перспективы связаны в первую очередь с тем, что СПГ может решить проблему газификации труднодоступных территорий. Если говорить о России, то это прежде всего Север, Сибирь и Дальний Восток».

Однако, как подчеркнул Каленов, данный вид топлива требует развития соответствующей инфраструктуры, что является достаточно затратным и может отразиться на потребительских ценах.

«Но помимо внутреннего рынка, хорошие перспективы имеет и экспорт российского СПГ. Например, Китай уже сейчас обеспечивает порядка 30% от мирового спроса на природный газ и является самым быстрорастущим рынком в мире. И помимо договоренности России и Китая по газопроводу «Сила Сибири», есть еще и перспективные проекты по СПГ», — призвал не забывать Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что в перспективе транспортировка сжиженного природного газа может оказаться намного дешевле, чем трубопроводного.

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