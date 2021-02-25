Волгоград, , 17:36 — REGNUM По итогам 2020 года Индия заняла 12 место в числе 120 внешнеэкономических партнёров Волгоградской области. Несмотря на пандемию коронавируса торговый оборот увеличился на 77,4% по сравнению с 2019 годом, сообщает 25 февраля пресс-служба администрации региона.

Губернатор Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Датла Бала Венкатеш Варма. Сотрудничество Волгоградской области и Индии в 2020 году принесло региону 45,2 млн долларов США, что на 77,4% больше, чем в 2019 году. За год Индия поднялась на более чем 10 позиций в списке 120 внешнеэкономических партнёров и заняла 12 место.

«Благодарю вас и в вашем лице представителей бизнес-сообщества Индии за очень качественную работу, за высокий уровень взаимодействия в решении тех задач, которые мы ставим перед собой. В следующем году исполнится 55 лет побратимским отношениям между Волгоградом и Ченнаи. Это тоже очень важное событие: именно в рамках народной дипломатии мы можем решать многие задачи, которые иногда сложно решить в рамках официальной дипломатической работы», сказал на встрече Андрей Бочаров.

Помимо экономических связей партнёров связывает сфера образования: в Волгоградском государственном медицинском университете на протяжении 30 лет обучаются студенты из Индии. В 2020—2021 учебном году их число достигло рекордных 647 человек.