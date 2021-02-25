Москва, , 17:33 — REGNUM Более 133,6 тыс. пользователей портала «Активный гражданин» приняли участие в голосование по выбору памятника для Лубянской площади в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 17:22, проголосовали 133 675 человек. Пока лидирует предложение по установке памятника новгородскому князю Александру Невскому, за него отдали голос 67 983 пользователя — 51% от общего количества.

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За вариант возвращения памятника основателю ВЧК, советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому проголосовали 65 692 пользователя или 49%.

Голосование запустили в 10:00, с предложением о его проведении выступила Общественная палата Москвы, рассмотревшая обращение инициативной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой возвращения на Лубянскую площадь Москвы памятника Феликсу Дзержинскому обратились отечественные писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

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