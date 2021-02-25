Тюмень, , 17:30 — REGNUM В Тюменской области в 2023 году появится водный туристический маршрут на теплоходе «От тайги до Полярного круга». Он свяжет Тобольск и Салехард, сообщает «Тобольск — Информ».

Туристов проделают 11-дневный путь на трехпалубном теплоходе «Северная сказка», прошедшего реконструкцию в 2007 году. На нём могут разместиться 140 туристов в 67 каютах. Пока теплоход курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

Туристы увидят Тобольск, Уват, Ханты-Мансийск, Сургут, Октябрьское, Березово, Мужи и Салехард. Стоимость туристической путёвки на речной круиз — 121 тыс. рублей, сообщили в изданию в туристической компании.