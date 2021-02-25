Вашингтон, , 17:40 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 74 502 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 февраля университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 28,34 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 3 230, а общее число перевалило за отметку в 505 890.

Как писало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки 24 февраля в США было выявлено 69,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.