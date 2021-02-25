Москва, , 17:28 — REGNUM В четверг, 25 февраля на Красной площади в Москве в поддержку акции #ЗащитимВетеранов прошел выставочный хоккейный матч между командами «Российского движения школьников» и «Звезда России».

Игра завершилась дружественным счетом 13:13, вместе с активистами РДШ в мероприятии приняли участие известные актеры, политики и спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр и чемпионы мира.

Тренером команду РДШ, состоящую из ребят 10−15 лет стал председатель регионального отделения РДШ Московской области Николай Ханин.

«Этот матч проходил под хештегом #ЗащитимВетеранов. Мы знаем, какие не очень приятные события произошли для всего нашего общества, когда была попрана честь ветеранов. И было принято решение совместно с ветеранами спорта, профессиональными хоккеистами и нашей командой РДШ провести такой выставочный матч в поддержку ветеранов, — рассказал Николай Ханин, — Я считаю, что выйти на каток перед Красной площадью, играть в хоккей с ощущением, что ты делаешь это в защиту кого-то, занимаешься любимым делом и при этом кого-то защищаешь — эти ощущения дают огромный заряд энергии, удовольствия. Все видели, что мальчишки играли и сражались как настоящие защитники. Я думаю, что этот матч, атмосфера и посыл запомнится ребятам надолго».

Школьникам помогали в игре российский хоккеисты: нападающий, чемпион мира 2012 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России Александр Свитов;нападающий, обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, мастер спорта России Алексей Копейкин; защитник, воспитанник московского ЦСКА Сергей Гимаев; защитник, мастер спорта России, воспитанник хоккейной школы Ангарска Виталий Шулаков. Команду РДШ так же поддержал актер и телеведущий Станислав Ярушин.

«Безусловно, у нас в семье были бабушки и дедушки, которые прошли войну, их сейчас уже нет с нами. Моя супруга летала в Томск, помогала своим бабушкам и дедушкам, и их уход из жизни, конечно, был большим горем для нас, всегда с уважением к ним относились, поздравляли с важными событиями. Время меняется, меняется в лучшую сторону, но мы, к сожалению, не знаем, в каких условиях жили дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, наши дети не знали, в каких условиях жили мы, их дети не будут знать, в каких условиях жили они. И может, мы какие-то вещи не ценим и не понимаем. Безусловно, нужно уважать старшее поколение, нужно делать все возможное, чтобы им помочь, дарить радость, праздник и то, в чем они нуждаются. Наша задача — делать все возможное, чтобы у них было все хорошо!» — рассказал журналистам Станислав Ярушин.