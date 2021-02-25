Киев, , 17:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский высказался за расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе и выразил заинтересованность в увеличении присутствия сил стран-членов альянса в Черном море, сообщает 25 февраля пресс-служба офиса украинского президента.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга поучаствовать в августовском саммите «крымской платформы».

«Владимир Зеленский пригласил Йенса Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «крымской платформы» в августе этого года. Генеральный секретарь НАТО сообщил, что серьезно рассматривает эту возможность», — указано в сообщении.

Ранее Столтенберг рассказал, что поговорил с Зеленским по телефону о реформах и о ситуации в регионе Черного моря.

По словам Столтенберга, он положительно отозвался о прогрессе во многих вопросах и о сосредоточенности Украины на реформах оборонной сферы.

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