Варшава, , 17:23 — REGNUM Министерство образования Польши утвердило решение об очном характере школьных экзаменов в плановые сроки — как выпускных, так и по итогам 8-летнего образования. Об этом 25 февраля сообщил заместитель министра образования Польши Томаш Жимковский в интервью Polskie Radio 24.

Жимковский сообщил, что во второй половине дня 24 февраля прошли консультации между представителями минобразования и министерства здравоохранения по поводу формата выпускных экзаменов. В ходе мероприятия и было принято вышеуказанное решение.

«Мы проанализировали все варианты и возможности. Экзамены будут проводиться очно. Как и полагается — в мае. Но с очень серьезными санитарными ограничениями, в условиях безопасности учащихся. Порядок проведения будет примерно тот же, который был в прошлом году», — подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявлял, что выпускные экзамены в школах могут быть перенесены.