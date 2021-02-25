Иваново, , 17:22 — REGNUM Клубные формирования возобновляют работу в Ивановской области. Как сообщили 25 февраля в пресс-службе правительства региона, в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» внесены изменения.

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«В Ивановской области возобновляется работу клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях. Речь идет о любительских объединениях, студиях, коллективах самодеятельного искусства, клубах по интересам. Обязательное условие — строгое соблюдение правил безопасной работы, в том числе использование масок и антисептиков, соблюдение социальной дистанции, других требований эпидбезопасности», — уточнили в пресс-службе.

Также указом губернатора продлят больничные листы со 2 марта по 9 марта 2021 года жителям Ивановской области 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности посещать матчи требуют и ивановские футбольные болельщики — регион остается единственным в РФ, где пока спортивные матчи проводятся без зрителей.

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