Ярославль, , 17:20 — REGNUM В Ярославской области не готова документация для строительства вертолетных площадок санавиации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Место под площадку в Переславле Yarnews.net

В региональном правительстве 25 февраля обсуждали реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году. В частности, речь шла о развитии в регионе санавиации.

«В прошлом году на территории области проводилась подготовка к организации вертолетных площадок. Проектно-сметная документация разработана для Переславля-Залесского», — говорится в сообщении портала органов государственной власти Ярославской области.

Вертолетные площадки собираются строить в рамках региональной целевой программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 — 2024 годы, принятой постановлением правительства области 30 января 2020 года. Согласно этому документу, в минувшем году должно было идти проектирование трех вертолетных площадок — возле больницы имени Соловьева и областной клинической больницы в Ярославле и в Переславле-Залесском. Заказчиком работ значится государственное казенное учреждение «Ярдорслужба».

Однако, согласно данным портала государственных закупок, в 2020 году был объявлен только конкурс на проектирование вертолетной площадки в Переславле-Залесском, определено место ее размещения.

«Земельный участок для строительства вертолетной площадки санитарной авиации расположен на землях неразграниченной государственной собственности, местоположение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, в районе Переславского АТП (ул. Красный Текстильщик, 14А) в охранной зоне ООПТ Национальный парк «Плещеево озеро». Вертолетная площадка должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и требованиям Приказа Министерства транспорта РФ. Вертолетная площадка должна быть приспособлена для осуществления взлета-посадки вертолета Ми-8», — отмечалось в конкурсной документации.

По итогам аукциона подрядчиком является ивановская компания Ивановодорпроект», стоимость контракта — 1,29 миллиона рублей. Изначально все работы должны были быть выполнены к концу августа 2020 года. Однако теперь контракт изменен, он завершается в конце января 2021 года. Пока на портале государственных закупок не размещено данных об оплате выполненных работ, отсюда можно сделать вывод, что они пока не завершены в полном объеме.

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