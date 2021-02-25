Турин, Италия, , 17:19 — REGNUM Футбольный клуб «Ювентус» (Италия) намерен приобрести полузащитника «Шальке» Уэстона Маккени на постоянной основе. Туринский клуб воспользуется опцией выкупа игрока за 18,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение 3 лет. За счет бонусов сумма может вырасти до 25 млн евро. Об этом 25 февраля сообщает «Матч ТВ».

Кроме того, летом «Ювентус» хочет договориться с «Сассуоло» относительно хавбека Мануэля Локателли.

В этом сезоне Маккени провел 29 матчей, забил 5 мячей, сделал 2 результативные передачи.