Москва, , 17:17 — REGNUM Минфин РФ поступает рационально, сокращая в валютной структуре Фонда национального благосостояния долю доллара и евро и повышая долю юаня и иены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Минфин поступает рационально, диверсифицирует риски, а именно геополитические, от размещения средств фонда, — сказал Алиев. — К тому же от такой реструктуризации, возможно, ожидается повысить доходность от вложений средств фонда. Впрочем, с доходностью не все так однозначно. Юань сильно подвержен колебаниям, и торговые войны не закончены, в связи с этим есть вероятность потерь. Однако высокая зависимость от доллара и евро делает уязвимой экономику РФ. К тому же постоянная санкционная политика, направленная против РФ, вынуждает сокращать долю этих валют в любых операциях».

Отказ от доллара и евро, как подчеркнул Алиев, можно считать защитой от возможных санкций со стороны Запада, которые могут ограничить для российских банков расчёты в американской и европейской валютах, что вынуждает РФ искать пути решения.

«Японская иена по отношению к рублю относительно стабильна и имеет низкую волатильность, что позволяет как минимум не потерять от вложений в нее в среднесрочной перспективе, — сказал Алиев. — А активное восстановление экономики Китая продолжится, и это принесет позитив на рынки. Юань, возможно, будет иметь доходность несколько выше по сравнению с другими крупными экономиками. На этом фоне и за счет поддержки фундаментальных экономических показателей, скорее всего, будет укрепление в этом году».

При этом, как подчеркнул Алиев, отношения Китая с США, в частности торговые войны и связанная с этим неопределенность, продолжат оставаться фактором риска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в ситуации, когда в России могут закрыть сотни тысяч компаний малого и среднего бизнеса, возникает все больше вопросов о том, в чем смысл существования Фонда национального благосостояния.

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