Лондон, , 17:15 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести чемпионат Европы (Евро-2020) в одной стране. Об этом 25 февраля сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Причиной такого решения может стать пандемия коронавируса. Главным кандидатом на принятие первенства является Англия — она готова лучше остальных стран.

Окончательное решение УЕФА примет в апреле.

Ранее медицинский советник УЕФА Даниэль Кох рассказал, в каком формате пройдет чемпионат Европы летом. По его словам, организационный комитет турнира совместно с УЕФА рассматривают возможность допуска зрителей на стадионы.

Решение о количестве болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи, будет принято в начале апреля. При этом зрителям, имеющим билеты на матчи Евро-2020, вероятно, разрешат выезжать в другие страны.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 г, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесен на лето 2021 г.

Согласно новым датам, континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. А название «Евро-2020» останется без изменений.