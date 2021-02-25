Москва, , 17:14 — REGNUM Московские власти своевременно ввели послабления, связанные с арендными платежами и налогами, которые не зависят от текущего дохода бизнеса. Об этом 25 февраля заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

«Москва демонстрирует совершенно другой, понятный подход. В период кризисного и посткризисного восстановления платежи, которые не зависят от доходов бизнеса, как раз нужно не только не повышать, но и снизить. Это абсолютно правильный контрцикличный подход государственного регулирования», — заявил Калинин.

В то же время в регионах такой политики придерживаются не всегда.

«Это то, что в некоторых регионах наметилась тенденция на резкий рост налога на имущество, арендных платежей на землю — недавно вопиющий случай в Владивостоке, когда была попытка в шесть-восемь раз поднять плату на землю», — указал он.