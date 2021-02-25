Ялта, Крым, 25 февраля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Ялта возвращается к шестичасовому графику подачи воды с 25 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ялта. Крым

Подача воды будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Решение принято в связи с сокращением поступления воды из альтернативных источников. В администрации Ялты пояснили, что ранее из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах к водоснабжению были подключены альтернативные источники, что дало возможность увеличить объемы подаваемой воды. Сейчас дополнительные источники замерзли, поэтому вернули ранее введенный график.

В администрации Ялты обещают пересмотреть график в сторону увеличения времени подачи воды после появления возможности использовать альтернативные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Крым испытывает дефицит пресной воды с лета 2020 года, причиной стали маловодье и засуха. С 28 ноября 2020 года график подачи воды был введен в Ялте.