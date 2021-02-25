Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Компания Moderna почти завершила испытания своей вакцины от COVID-19 на подростках возрастом от 12 до 17 лет и вскоре приступит к испытаниям на младенцах, пишет 25 февраля CNN.

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В клинических испытаниях под именем «TeenCOVE» приняли участие 3 тыс. американцев в возрасте от 12 до 17 лет.

На второй стадии испытаний «KidsCOVE» компания проведет тестирование детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

В компании также объявили о работе над новой вакциной от коронавируса mRNA-1283, которую можно будет хранить в обычном холодильнике, что упростит ее перевозку и распространение.

Напомним, что компания Moderna зарегистрировала свою вакцину в США по ускоренной процедуре в рамках режима чрезвычайной ситуации.

Как ране писало ИА REGNUM, один из основных соперников Moderna на американском и европейском рынках, компания Pfizer, уже объявляла об испытаниях своей экспериментальной вакцины от коронавируса на несовершеннолетних от 12 лет.