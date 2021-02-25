Москва, , 17:10 — REGNUM На фоне восстановления экономики региональные власти стали склоняться к повышению налогов и сборов. Об этом 25 февраля заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

«Значительная часть средств направляется именно на стимулирование деловой активности через национальные проекты, через государственные программы, через закупки. Это абсолютно правильно», — заявил Калинин.

«Но что ещё беспокоит бизнес? Это то, что в некоторых регионах наметилась тенденция на резкий рост налога на имущество, арендных платежей на землю — недавно вопиющий случай в Владивостоке, когда была попытка в шесть-восемь раз поднять плату на землю», — отметил он.