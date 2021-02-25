Москва, , 17:09 — REGNUM В РФ в 2021 году ожидается вал банкротств предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко.

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«Сокращение числа компаний привело к активному росту уровня как реальной, так и скрытой безработицы — когда человек официально трудоустроен, но фактически лишен занятости. Эта проблема коснулась многих в период пандемии: жители РФ остались без заработка, сохранив рабочие места, — сказал Головченко. — Как одно из ожидаемых последствий перечисленных явлений существенное падение платежеспособности населения и спроса на товары и услуги. Потеряв работу, люди вынуждены сократить свои расходы или исключить ранее привычные для них траты».

Снижение спроса, как пояснил Головченко, отражается на сегменте малого и среднего бизнеса, а также предпринимательства, действующего формате офлайн. Такие компании не имеют возможности конкурировать с крупными ритейлерами, прочно укрепившимися на рынке.

«В 2020 году численность предприятий малого и среднего бизнеса уже сократилась на одну треть. Боюсь, что в 2021 году еще треть компаний МСБ покинет рынок. Ожидается вал банкротств, который, как правило, сопровождается эффектом домино, когда одна обанкротившаяся компания не рассчитывается с другой, которая так же вынуждена закрыться», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко рассказал о том, что российский малый и средний бизнес столкнулся с колоссальными рисками.

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