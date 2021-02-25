Москва, , 17:05 — REGNUM Российские космонавты из экипажа Международной космической станции (МКС) поставили временную заплату на трещину в корпусе орбитального модуля «Звезда», сообщается 25 февраля в трансляции на сайте НАСА.

Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа обнаружил «трещину номер три» в промежуточной камере модуля «Звезда», недалеко от стыковочного узла.

«Заплату ставим на трещину по первой плоскости или четвертой?», — запросил Рыжиков у подмосковного Центра управления полетами.

«Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату», — ответил ему специалист Центра.

Трещина заделана гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

На следующей неделе космонавты планируют окончательно заделать первую трещину, засверлив ее края, чтобы исключить увеличение трещины.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года на МКС образуются микротрещины, большинство из которых найдено на корпусе модуля «Звезда».

Негерметичность не угрожает жизни экипажа, но требует регулярно поддерживать внутреннее давление на станции, накачивая смесь азота и кислорода.

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