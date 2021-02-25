Село Новая Усмань, Воронежская область, , 17:04 — REGNUM В Новой Усмани Воронежской области неизвестные забросали листовками с призывами к участию в незаконных акциях братскую могилу, в которой похоронены 490 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Новоусманского района Воронежской области 25 февраля.

Листовки были обнаружены при проведении работ по уборке территории Новой Усмани.

«Эта циничная акция граничит с оскорблением памяти павших за мир и свободу нашего Отечества, за то, чтобы жили мы с вами, и в том числе те, кто это сделал», — прокомментировали в администрации Новоусманского района.

В администрации района произошедшее назвали недопустимо, и заявили о намерении требовать наказания для виновников, если те будут установлены.