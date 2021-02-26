Иерусалим, , 11:58 — REGNUM Израильские военные вечером 25 февраля закрыли контрольно-пропускные пункты на Западном берегу и в секторе Газа в рамках закрытия на праздник Пурим, передает Times of Israel.

Закрытие будет отменено в воскресенье «до оценки ситуации», контрольно-пропускные пункты для коммерческих товаров останутся открытыми. Для особых случаев (например, связанных с медицинской необходимостью) также будут возможны исключения.

Отмечается, что Израиль регулярно закрывает контрольно-пропускные пункты во время национальных и религиозных праздников.