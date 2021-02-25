Москва, , 16:57 — REGNUM Юбилейный фестиваль «Русское поле» пройдёт в Москве 7 августа, сообщает 25 февраля официальный портал мэра и правительства столицы.

Организаторы планируют участие в фестивале более 2 тыс. человек из 50 субъектов РФ. Особое внимание будет уделено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Этому событию посвятят программу на главной сцене.

«Улучшение эпидемиологической обстановки и набирающая обороты вакцинация позволяют надеяться, что этим летом мы сможем провести мероприятие в офлайн-формате, что даст всем желающим возможность в полной мере насладиться праздником», — сказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, его слова приводятся в публикации.

В настоящее время в Москве фестивали не проводятся, а многие другие массовые мероприятия переведены в онлайн-формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 февраля началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади. Кандидатов два — основатель ВЧК Феликс Дзержинский, чей памятник стоял в этом месте ранее, и новгородский князь Александр Невский.