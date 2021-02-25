Москва, , 16:55 — REGNUM По данным исследований, деловая жизнь в России подаёт признаки нормализации. Об этом 25 февраля заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

«Ожидания бизнеса от будущего практически вернулись к уровню февраля 2020 года. То есть идёт явное восстановление деловой активности», — заявил Калинин.

По его словам, бизнес беспокоит будущее закупок, будущее продаж, и поэтому особенно важны те меры, решением правительства о том, чтобы бюджет как минимум два года оставался дефицитным, невзирая на сложную экономическую ситуацию и падение доходов.

«Конечно, не во всех сферах это идёт равномерно, и есть определённые риски, что это восстановление будет идти либо динамично, либо может остановиться», — отметил он.