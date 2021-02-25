Москва, , 16:55 — REGNUM Консолидированная выручка компании «Зарубежнефть», ведущей добычу углеводородов в России и за рубежом, по итогам 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 82,9 млрд руб., консолидированный показатель EBITDA — 21,5 млрд руб., а рентабельность по EBITDA за прошедший год составила 26%. Чистая прибыль «Зарубежнефти» при этом достигла 9,2 млрд руб., показав динамику лучше рынка — падение чистой прибыли ряда компаний российской нефтегазовой отрасли ввиду высокой волатильности рынка в 2020 году составила 70% и более, а большая часть международных нефтегазовых мейджеров показала убытки.

Чистая прибыль «Зарубежнефти» показывает динамику лучше рынка «Зарубежнефть»

Ранее в феврале «Зарубежнефть» также опубликовала финансовые показатели в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности: в соответствии с ними чистая прибыль компании за 2020 год превысила 10 млрд руб.

При этом на протяжении уже нескольких лет компания назначает дивиденды из расчета 50% чистой прибыли. Так, успешное выполнение намеченных целей позволило «Зарубежнефти» в 2020 году выплатить рекордную сумму дивидендов в размере 6,7 млрд рублей в бюджет Российской Федерации — своего единственного акционера.

В «Зарубежнефти» также подчеркивают, что устойчивого финансового развития удалось достичь, несмотря на сохранившийся в прошлом году нисходящий тренд в мировых ценах на нефть («черное золото» по итогам 2020 года подешевело на 35%, с 63,9 доллара за баррель в 2019 году до 41,7 доллара за баррель) и сложную экономическую конъюнктуру благодаря ранее сделанной ставке на диверсификацию своей деятельности в России и за рубежом, организации эффективной работы всех предприятий группы в условиях пандемии, а также вхождению в новые активы.

«Несмотря на новые вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, благодаря своевременным мерам реагирования группа компаний «Зарубежнефть» обеспечивает непрерывность всех производственных процессов на действующих активах и продолжает развивать новые проекты на российских и мировых нефтегазовых рынках», — комментирует генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Среди части проектов, которые помогли компании сохранить темпы своего развития в 2020 году, в «Зарубежнефти» называют полную цифровизацию производства на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе, начало экспорта нефти посредством онлайн-аукционов, повышение эффективности работы на проекте по добыче сверхвязкой нефти на Кубе и активное развитие нового проекта в Узбекистане.

Кроме того, компания продолжает работу на шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро», разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе в рамках совместной компании «Русвьетпетро» и на условиях совместного раздела продукции по Харьягинскому месторождению, развивает применение новых технологий при разработке месторождений на Кубе и ведет деятельность в сегменте по нефтепереработке и сбыту на территории Сербской Республики (Босния и Герцеговина).

Ранее рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «АКРА» присвоили «Зарубежнефти» максимальные кредитные рейтинги, подтверждающие стабильное финансовое развитие компании — ruAAA и AAA (RU) соответственно.