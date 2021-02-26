Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Компания Pfizer приступила к изучению третьей дозы своей вакцины COVID-19, являющейся частью стратегии защиты от мутировавших версий коронавируса, передает Times of Isarel 25 февраля со ссылкой на заявление компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Органы здравоохранения в разных странах говорят, что вакцины первого поколения COVID-19 все еще защищают от новых штаммов, которые появляются в разных частях мира. Но производители начинают готовиться уже сейчас на случай появления более устойчивой к вакцине мутации.

Pfizer заявляет, что предложит третью дозу своей вакцины 144 добровольцам, взятым из людей, участвовавших в тестировании вакцины на ранней стадии в США в прошлом году. Компания хочет определить, будет ли дополнительный бустерный укол, сделанный через 6−12 месяцев после первых двух доз, достаточным для того, что активизировать иммунную систему настолько, чтобы она смогла одолеть мутировавший вирус.