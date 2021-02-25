Москва, , 16:52 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры сминистром обороны Киргизии ТаалайбекомОмуралиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Входе переговоров главы военных ведомств двух стран обсудили вопросывзаимодействия России и Киргизии в сфере обороны и сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Намерены и дальше его развивать», — заявил Шойгу.

По итогам переговоров стороны подписали протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии иутвердили программу развития стратегического партнёрствадвух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год.

ТаалайбекОмуралиев добавил, что утвержденная программа развития стратегического партнерства положительно повлияет на обороноспособность вооруженных сил Киргизии, а также на систему безопасности в Центрально-азиатском регионе в целом.