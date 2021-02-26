Доха, , 11:58 — REGNUM Катар обещает выделить 60 миллионов долларов для обеспечения сектора Газа природным газом, сообщает Times of Israel 25 февраля со ссылкой на заявление представителя Дохи на палестинской территории.

«Эта сумма будет выделена на расширение газопроводов изнутри израильской стороны. Европейский союз обязался предоставить сумму в размере 20 миллионов евро для завершения расширения внутри сектора Газа», — говорит катарский представитель Мохаммад аль-Эмади.

Газа уже более десяти лет страдает от хронического дефицита электроэнергии. В прибрежном анклаве есть только одна электростанция, работающая на импортном дизельном топливе, и она ежедневно отключается с 8 до 12 часов.

Переход Газы с дизельного топлива на природный газ широко рассматривается как важный шаг в решении энергетического кризиса анклава. Переговоры о строительстве газопровода ведутся уже много лет, но без четких сроков; ожидается, что этот газопровод соединит электростанцию Газы с израильской морской электростанцией.