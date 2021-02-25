Астрахань, , 16:50 — REGNUM В Астраханской области вертолёт санитарной авиации 23 февраля перевёз двухлетнего пациента из отдалённого населённого пункта в областной центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Двухлетний житель села Мумра Икрянинского района с жизнеугрожающим диагнозом «стеноз гортани» был срочно госпитализирован в Областную инфекционную больницу имени Ничоги. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, ему оказывают медицинскую помощь в специализированном стационарном отделении.

С начала 2021 года астраханский вертолёт санитарной авиации совершил уже 20 вылетов в отдалённые районы. В числе спасённых пациентов — пять детей.

В Астраханской области вертолёт санитарной авиации работает с июля 2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение».