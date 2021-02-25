Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA отложило огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Это ставит под угрозу миссию «Артемида-1», которая рассчитана на возобновление пилотируемых полетов на Луну, пишет 25 февраля Space.

В агенстве сообщили, что испытание было отложено из-за того, что ни один из восьми клапанов на основной ступени SLS не работает должным образом. Новую дату испытаний не объявили.

Напомним, что отмененные испытания должны были повторить программу тестов, проведённых 16 января 2021 года. Тогда работа четырёх двигателей RS-25 была внепланово прекращена через одну минуту после запуска. Планировалось, что двигатели проработают около восьми минут — столько же им предстоит работать и во время реальных запусков. После оценки результатов испытаний специалисты Boeing и NASA решили провести повторные тесты.

Как ранее писало ИА REGNUM, компания Boeing разрабатывает ракету-носитель SLS по контракту NASA. Эта ракета является ключевым элементом американской программы «Артемида», предусматривающей возобновление пилотируемых полётов на Луну.