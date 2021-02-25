Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Преподавателя Владимира Матвеева, который отрицает факт Холокоста со стороны нацистов в годы Второй мировой войны, уволили из двух вузов в Петербурге, где он работал.

Об этом 25 февраля сообщает ТАСС.

После того как комиссии по этике Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) изучили скандальный доклад профессора перед учителями Ленинградской области, было объявлено, что Владимир Матвеев больше в этих вузах не работает.

Напомним, громкий скандал разразился после выступления ученого, имеющего степень доктора технических наук и кандидата экономических наук, на вебинаре, посвященном Дню памяти жертв Холокоста. Онлайн-мероприятие для заместителей директоров школ по воспитательной работе было организовано Институтом развития образования Ленинградской области, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей, и состоялось 21 января 2021 года.

В своем выступлении почетный работник высшего профессионального образования РФ, полковник в отставке Владимир Матвеев заявил, что Холокост — это не более чем «религиозное понятие, отражающее определенное явление», реализуемое через ритуал «всесожжения», «уничтожения огнем», «жертвоприношения».

Представители еврейского сообщества возмутились данным выступлением и обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Перед ними за этот инцидент извинился губернатор Ленинградской области.

Петербургские вузы, с которыми сотрудничал Матвеев, сразу выразили намерение расторгнуть с ним отношения. Сам Матвеев после разразившегося скандала с сердечным приступом был госпитализирован, ему оказали необходимую медпомощь. От своих слов он не отказывается.

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