Анкара, , 16:47 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Хатайспор» (Турция) 24-летний Аарон Бупендза не перейдет в российский «Краснодар» этой зимой, портал Transfermarkt. de оценивает его стоимость в 450 тыс. евро. Об этом 25 февраля сообщает hurriyet.com.tr.

Отмечается, что клубы достигли договоренности о трансфере футболиста за 8 млн евро + бонусы, но игрока не устроили финансовые условия личного контракта, в связи с чем он уведомил руководство нынешней команды о желании остаться.

Бупендза (Габон) играет за «Хатайспор» с лета 2020 г. В этом сезоне отметился 18 голами в 25 матчах чемпионата Турции, лидирует в гонке бомбардиров.