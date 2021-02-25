Бишкек, , 16:47 — REGNUM Президент Садыр Жапаров на встрече с представителями киргизских диаспор в Москве пообещал, что созданная им и его соратниками партия «Мекенчил» не будет участвовать ни в предстоящих выборах в парламент Киргизии, ни в запланированных на 11 апреля выборах в местные органы власти, передает «24.kg».

Глава государства объясняет свое решение желанием исключить соблазн использования чиновниками административного ресурса в пользу новой партии власти, что может привести к недовольству населения, митингам и очередному госперевороту.

«Это мое решение, я его принял — партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах, чтобы не повторять ошибок предшественников, чтобы не было никаких разговоров о том, что применяется административный ресурс», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки.

Протесты привели к захвату Белого дома, после чего митингующие вынудили правительство и президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Новым главой государства стал Садыр Жапаров, которого участники беспорядков выпустили из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в организации захвата заложника и подготовке госпереворота.