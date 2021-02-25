Варшава, , 16:46 — REGNUM 25 февраля в Городском управлении водоснабжения и канализации Варшавы зафиксировали массовые жалобы жителей польской столицы о проблемах с водоснабжением — периодически пропадает горячая и холодная вода из крана. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Жалобы поступили от проживающих в трех городских районах — в Мокотове, в Праге-Пулноце и в Урсусе. В варшавском управлении водоснабжения заявили, что в настоящее время специалисты выясняют причину сбоев в поступлении воды.

«Мы хотим восстановить водоснабжение как можно быстрее, и наши сотрудники делают все, что в их силах», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Городского управления водоснабжения и канализации Варшавы Марек Смолка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Варшаве произошла серия сбоев в системе отопления. Это началось 14 января. Тогда выяснилось, что причиной стала авария на Жеранской ТЭЦ. Из-за данной аварии локальные перебои в производстве и поставке тепла были зафиксированы в 10 районах города.