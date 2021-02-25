Москва, , 16:46 — REGNUM Российский малый и средний бизнес столкнулся с колоссальными рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные о том, что в 2021 году в РФ может закрыться каждая десятая компания.

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«В современных условиях риски для малого, среднего и микробизнеса колоссальные, — сказал Головченко. — Последствия пандемии коронавирусной инфекции нанесли по нему мощный удар. Для многих организаций он стал сокрушительным. У компаний накопились крупные долги по оплате налогов, аренды, заработной платы и пр. Боюсь, что каждая пятая компания в любой момент будет вынуждена закрыться через процедуру банкротства».

При этом государственная поддержка малого и среднего бизнеса была, как полагает Головченко, крайне слабой.

«К пострадавшим от пандемии отнесли слишком узкий круг отраслей. И им оказали минимальную помощь. Остальные, по мнению государства, могли сами справиться со сложившимися условиями. В результате малый и средний бизнес продолжил умирать еще стремительнее, чем раньше», — сказал юрист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России в 2021 году, скорее всего, закроется даже больше компаний, чем каждая десятая.

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