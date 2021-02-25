Чебоксары, , 16:46 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по делу об убийстве мужчины, который вступился за девушек. Фигурант уголовного дела получил 18 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстал 43-летний чебоксарец. Преступление было совершено поздно ночью 8 апреля 2020 года в одном из дворов. Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к группе девушек и устроил с ними ссору, выражаясь нецензурными словами, кидая пустые бутылки и демонстрируя ножи.

Девушки начали разбегаться, одну из них чебоксарец стал преследовать. По данным правоохранителей, на крики о помощи откликнулся находящийся во дворе соседнего дома 35-летний местный житель, который попытался пресечь хулиганские действия, но получил множество ударов ножами. Ранения оказались смертельными, заступившийся за девушек мужчина скончался.

Действия фигуранта уголовного дела были пресечены другим мужчиной, которого злоумышленник также пытался ударить ножом.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, в связи с выполнением им общественного долга»), ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Решением суда ему назначено 18 лет лишения свободы в строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства 71-летней пенсионерки, которую изрезали ножом и застрелили. В совершении преступления подозревают её супруга.

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