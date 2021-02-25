Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» не стали признавать банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области, сообщается в картотеке судебного органа.

Ранее организация подала заявление о своём банкротстве. Однако данные требования, как выяснил суд, имеют управленческий и корпоративный характер.

Судебный орган не установил признаков объективного банкротства «Центра», производство прекращено. Известно, что организация уже подала апелляцию на данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге всё-таки выплатили зарплату сотрудникам ООО «ЭКМА — КОНФИ», которую ранее признали банкротом.

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