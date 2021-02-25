Волгоград, , 16:47 — REGNUM Первый школьный «Кванториум» появится в Волгоградской области. Центр откроют в сентябре в школе № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе администрации региона.

Современный центр по общеобразовательным и дополнительным дисциплинам смогут посещать 350 человек. Открытие запланировано на 1 сентября 2021 года. Во внеурочное время на базе школьных кабинетов будут проходить занятия по биологии, физике, химии, а также направлениям «Хайтек» и «Гео-аэро». Для нового «Кванториума» закупят 1,5 тысячи единиц техники, педагоги пройдут дополнительное обучение. В перспективе школьники будут реализовывать совместные программы и вести исследовательскую работу с «Точками роста», «Домом научной коллаборации» и стационарными «Кванториумами».

Первый детский технопарк «Кванториум» начал работу в Волгограде в 2018 году.