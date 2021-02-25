Москва, , 16:45 — REGNUM Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2021 года сократился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба Росавиации.

В том числе, по данным ведомства, перевозки на международных линиях в январе упали на 85% в годовом выражении — до 550 664 пассажиров, внутренние перевозки сократились на 5,3% — до 4 958 988 пассажиров.

Наибольший показатель авиаперевозок в январе продемонстрировала компания S7, которая за месяц перевезла 1 191 850 пассажиров (на 12,9% меньше, чем годом ранее).

Услугами «Аэрофлота» за месяц воспользовались 1 044 375 пассажиров (-60,4%), компания «Победа» обслужила 927 979 пассажиров (+0,5%), «Уральские авиалинии» — 406 678 пассажиров (-41,4%), «Россия» — 391 261 пассажиров (-31%).