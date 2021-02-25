Курск, , 16:44 — REGNUM В Курске роддом городской клинической больницы скорой медицинской помощи обратно перепрофилируется с лечения пациентов с коронавирусом на оказание плановой профильной медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, роддом возобновит приём пациенток в начале марта.

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Посменно в ковидном госпитале работали около 500 человек. С ними встретился губернатор Роман Старовойт, вручивший медикам награды.

Медикам рассказали, что поликлинику БСМП собираются модернизировать. Сейчас износ существующего оборудования составляет 90%, ей требуется расширение.

«Проводить капитальный ремонт поликлиники нецелесообразно, поскольку площадь территории не соответствует нормативам. Учреждение обслуживает почти 40 тысяч курян при площади здания 1,7 тыс. м2, хотя норматив — 4 тыс. м2. Нужно или делать реконструкцию, или возводить новое здание. Но и эти варианты невозможны из-за плотной застройки. Предлагается переоборудовать под размещение поликлиники бывший онкологический корпус», — рассказала главный врач БСМП Калерия Ильченко.

«Переезд» поликлиники позволит увеличить мощность учреждения до 800 посещений в смену. Освободившиеся помещения планируют реконструировать под оперблок, реанимацию и травматологическое отделение.

Также в здании старого онкокорпуса планируют открыть Центр амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Курской области их будет четыре — по одному в Рыльске, Горшечном, Железногорске и Курске.