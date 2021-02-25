Курск, 25 февраля 2021, 16:44 — REGNUM В Курске роддом городской клинической больницы скорой медицинской помощи обратно перепрофилируется с лечения пациентов с коронавирусом на оказание плановой профильной медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, роддом возобновит приём пациенток в начале марта.
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Посменно в ковидном госпитале работали около 500 человек. С ними встретился губернатор Роман Старовойт, вручивший медикам награды.
Медикам рассказали, что поликлинику БСМП собираются модернизировать. Сейчас износ существующего оборудования составляет 90%, ей требуется расширение.
«Переезд» поликлиники позволит увеличить мощность учреждения до 800 посещений в смену. Освободившиеся помещения планируют реконструировать под оперблок, реанимацию и травматологическое отделение.
Также в здании старого онкокорпуса планируют открыть Центр амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Курской области их будет четыре — по одному в Рыльске, Горшечном, Железногорске и Курске.