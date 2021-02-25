Красное-на-Волге, 25 февраля 2021, 18:55 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области депутаты проголосовали за введение прямых выборов главы — сообщает «KrasnoeNews». Решение о принятии изменений парламентарии приняли на заседании 25 февраля 2021 года.
На данный момент руководство Красносельским районом осуществляется по «двуглавой» схеме. Глава района выбирается из числа депутатов и выполняет представительские функции, глава администрации или сити-менеджер назначается на конкурсной основе.
После юридических согласований и внесения изменений в Устав муниципалитета руководить районом будет один глава, избираемый прямым голосованием.
Напомним, прямые выборы главы в Красносельском районе были отменены в 2015 году. Должность главы района в настоящее время занимает Алексей Стецура, в 2018 году ставший атаманом костромских казаков. До работы в администрации Стецура служил начальником Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора. Функции главы администрации с приставкой «и.о.» после увольнения Николая Хомякова выполняет Евгений Шемякин.
Всего в Красносельском районе проживает почти 16 тысяч человек, имеющих право голосовать. Выборы главы состоятся в Единый день голосования — 19 сентября 2021 года.
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