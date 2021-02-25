Красное-на-Волге, , 18:55 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области депутаты проголосовали за введение прямых выборов главы — сообщает «KrasnoeNews». Решение о принятии изменений парламентарии приняли на заседании 25 февраля 2021 года.

Голосование

На данный момент руководство Красносельским районом осуществляется по «двуглавой» схеме. Глава района выбирается из числа депутатов и выполняет представительские функции, глава администрации или сити-менеджер назначается на конкурсной основе.

После юридических согласований и внесения изменений в Устав муниципалитета руководить районом будет один глава, избираемый прямым голосованием.

Напомним, прямые выборы главы в Красносельском районе были отменены в 2015 году. Должность главы района в настоящее время занимает Алексей Стецура, в 2018 году ставший атаманом костромских казаков. До работы в администрации Стецура служил начальником Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора. Функции главы администрации с приставкой «и.о.» после увольнения Николая Хомякова выполняет Евгений Шемякин.

«Депутаты приняли решение вернуться к прямым выборам главы, так как время показало, что гражданами, чиновниками, органами местного самоуправления так называемая «двуглавая» система иногда воспринимается тяжело. Главе, которого люди избирают своими руками, доверия, конечно, больше. Лично у меня есть желание принять участие в грядущих выборах главы», — прокомментировал решение депутатов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Стецура.

Всего в Красносельском районе проживает почти 16 тысяч человек, имеющих право голосовать. Выборы главы состоятся в Единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

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