Москва, , 16:41 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) готов рассмотреть возможность продажи в состав «Динамо» (Москва) полузащитника Зелимхана Бакаева. Об этом 25 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что красно-белые отпустят футболиста, если за него будет предложено 12 млн евро.

Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. Кроме того, у Бакаева есть предложения от других клубов РПЛ, но условия «Динамо» — самые благоприятные.

В текущем розыгрыше ЧМ Бакаев провел 18 матчей и забил 1 гол.