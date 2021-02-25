Москва, , 16:41 — REGNUM Российская компания 101XP издаст в России и странах СНГ многопользовательскую игру FIFA Online 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля сообщают в пресс-службе Electronic Arts.

FIFA Online 4 — это условно-бесплатная онлайн-игра, в которой геймеры могут создать собственную футбольную команду из более чем 17 тыс. реальных игроков. Сообщается, что фанаты футбола из России и стран СНГ смогут присоединиться к проекту уже весной 2021 года.

Напомним, оригинальный релиз FIFA Online 4 состоялся в 2018 году. Игра доступна только в ограниченном числе стран.