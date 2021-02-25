Брюссель, , 16:39 — REGNUM Глава комитета по правам женщин и гендерному равенству Евросоюза Эвелин Регнер раскритиковала руководство Польши за ужесточение запрета на проведение абортов. Об этом 25 февраля сообщает Polskie Radio 24.

По мнению Регнер, запрет на проведение абортов в Польше нарушает международное право. В связи с этим политик заявила, что Евросоюз будет оказывать на Польшу финансовое давление, пока право женщин на легальные аборты не будет реализовано.

На это успели довольно остро отреагировать в Польше. Так, бывший заместитель генпрокурора Польши и депутат Европарламента Патрик Який отметил, что таким образом Брюссель и Германия хотят продемонстрировать собственное влияние на Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.